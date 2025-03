- Da, dobro ste čuli - 20 godina! To su dve decenije ili period od 5 svetskih prvenstva, mnogo iskrenutih članaka, odvezanih pertli i kopačkih zaboravljenih u svlačionicama!

- Ali što je još važnije, to je 20 godina strasti, napornog rada, smeha i na hiljade mališana koji su rasli uz fudbal na terenima koje su doživljavali kao svoju drugu kuću.

- Danas je Olimpik ponosan što je poznat kao najaktivnija škola fudbala u Srbiji. To znači više utakmica, više igrača, više trofeja i da, statistički više prljavih dresova.

- Ali ne zaboravimo šta ovaj klub zaista čini posebnim: naši igrači. Od petogodišnjaka koji ponekad jure saigrače umesto lopte usred utakmice, do petnaestogodišnjaka koji već sanjaju da igraju pod svetlima reflektora velikih stadiona, svako od njih donosi radost, elan, spremnost da pobeđuje, ali i da ponekad izgubi...

- U ime celog kluba - od uprave do trenera, do svakog deteta koje je obulo kopačke pod našim grbom - zahvaljujemo se. Hvala vam što ste nam ukazali poverenje i doveli svoju decu, što ste ih bodrili čak i tokom tih nekih poraza, jer složićete se to gradi karakter (!), i što ste bili uz nas tokom svake kišne utakmice.