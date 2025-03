- Srećan sam što smo uspeli da organizujemo ovo, hvala ljudima iz oba kluba što su razumeli ideju. To bratstvo raste, rastu odnosi klubova i navijača. Ponosan sam što sam ja trener CSKA u trenutku dok se to događa. U sezoni 2016/17 kada je osvojena dupla kruna, kada je Saša Ilić obišao legendarnog Vukotića, organizovali smo istu ovakvu utakmicu sa Paokom. Tu je bilo 15-20.000 ljudi, pa su posle nastavili da dolaze u velikom broju. Nadam se da će se to ponoviti. Preko 1.000 navijača CSKA je došlo u Beograd. Očekujem lep dan, dobru utakmicu. Došli smo bez 12 reprezentativaca, ali to je FIFA termin, pa će drugi igrači moći da se izbore za ostatak sezone. Isto je to slučaj za Partizan. Mi i Partizan nemamo Evropu, tako da dođe ovo kao evropska utakmica. Dobra je priprema i Partizanu i nama. Pozivam sve navijače Partizana i CSKA, dođite sutra na utakmicu. Večeras idemo na košarku, to će biti spektakl, da pružimo podršku košarkašima u odlučujućoj utakmici u Evroligi. Nadam se da će takav spektakl biti i na fudbalskoj utakmici - zaključio je Nikolić.