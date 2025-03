- Ovde se ne osećam kao gost.Moj utisak je stadion. To jeste bio cilj. Jug pun do poslednjeg mesta, istok isto tako, oko 15.000 ljudi. Fenomenalna atmosfera. To je bila ideja. Bratstvo raste, dva kluba i navijača. Utakmica, sem jedne povrede Goha, dobra. Ovi igrači koji su manje igrali su igrali, kao i ovi što su imali pune minute, da održe ritam. Hvala svima što su došli. Oprostili smo se na lep način od Andrije i Radiše. Moji prijatelji, obojica su bili u mom stručnom štabu. Sa Andrijom sam bio i blizak - rekao je nekadašnji trener Partizana.