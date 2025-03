Barselona, iako više nema novca kao ranije, i dalje je konkurentna. U igri je za trofej Lige šampiona i titulu u Španiji, kao i u Kupu kralja. Španski mediji pišu da je to posledica dobre atmosfere među igračima, kako na terenu, tako i van njega. A, za koju je zaslužan upravo nemački trener.

Drugi put, Penja i Flik su se posvađali nekoliko sedmica kasnije, kada je shvatio da je izgubio mesto prvog golmana. To mu je veoma teško palo, pa je odlučio da pita Flika gde je problem i šta se to dešava sa njegovim statusom u Barseloni. Nemac nije pobegao od razgovora, u lice je rekao Penji da je Ščensni njegov izbor. I tada je Penja eksplodirao, povisio ton i počeo da urla na Nemca. Flik ga je samo pogledao i navodno ljutito u lice kazao:

Posle te svađe Injaki Penja više nikada nije stao na gol Barselone. Nemac je potom insistirao da klub ponudi novi ugovor Vojčehu Ščensnom, što je on prihvatio, pa će se sledeće sezone boriti za mesto startnog golama sa Markom-Andreom ter Štegenom, kada se oporavi od povrede. Penji su ljudi iz sportskog sektora Barse objasnili da na njega Hansi Flik više ne računa. Može da potraži novu sredinu i Barselona mu neće praviti problem, ili da ostane do kraja ugovora, do juna 2026, ali samo kao treći golman.