Prava je šteta što je Nemanja Matić u avgustu 2020. godine samoinicijativno doneo odluku da više ne igra za reprezentaciju Srbije. I to samo posle 48 utakmica. Kada je imao 32 godine i bio u punom naponu snage. Bilo je to kod selektora Ljubiše Tumbakovića, mada je i ranije imao nesuglasica sa Mladenom Krstajićem i Sinišom Mihajlovićem. Pokušao je Dragan Stojković po stupanju na dužnost da promeni njegovu odluku, ali Matić je ostao pri ranije donetom stavu. I Piksi je to poštovao.