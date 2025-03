- Fića Stevanović? Da je najbolji igrač sa kojim sam trenirao? Definitivno! To nema niko! Što se tiče osećaja za igru i sposobnosti sa loptom. To zaista nigde nisam video, a prošao sam nešto, bio u Monaku, Salcburgu, reprezentaciji. Ali... On je ozbiljan majstor. Voleo bih da se što pre vrati na pravi put. Mogu slobodno tako da kažem. Ne sumnjam da će se on vratiti, jer je ozbiljan talenat. Veliki kvalitet poseduje, samo treba malo da mu se nameste kockice.