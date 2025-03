U novijoj istoriji za Crvenu zvezdu igrali su još neki igrači Vojvodine - Milan Pavkov, Srđan Babić, Radovan Pankov, Dejan Meleg, Dušan Jovančić, Marko Poletanović, Nemanja Supić, Zoran Popović, Marko Ilić ... Do pre dva meseca za Novosađane je igrao Andrija Radulović , Zvezdin omladinac, dok je pod ugovorom sa klubom sa Marakane Uroš Kabić , koji je ponikao u omladinskoj školi Vojvodine. Ne treba zaboraviti ni Lazara Jovanovića , koji je takođe iz Veternika stigao u Ljutice Bogdana, kao i njegov mlađi brat Dušan .

Miloš Šestić je drugi moćan fudbaler koji je ostavio veliki trag u dva kluba. Još dok je igrao za Jedinstvo iz Stare Pazove zapao je za oko Vujadinu Boškovu iz Vojvodine, ali je Miljan Miljanić bio brži i doveo ga je u Zvezdu, za koju je igrao celu deceniju, od 1974. do 1984. Sa Marakane je popularni Šele otišao u Olimpijakos, tamo zaradio veliki novac i posle dve godine se vratio u zemlju, ali u Vojvodinu. Imao je tada 31 godinu i bio u to vreme iskusan fudbaler, koji je poveo generaciju mladih fudbalera Mihajlovića, Jokanovića, Punišića, Vujačića, Vorkapića, Tanjgu i ostale do toliko željene titule koja je osvojena 1989. godine. Posle penzionisanja radio je kao skaut u Crvenoj zvezdi, a danas živi sa presađenim srcem.