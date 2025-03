Čelsi na pozajmicama ima Đorđa Petrovića koji je odličan na golu Strazbura, Kepu Arizabalagu koji brani za Bornmut i Majka Pendersa koji je plaćen 20 miliona evra i potom ostavljen u Genku do kraja sezone.

Vanja Milinković-Savić ima ugovor do kraja juna sledeće godine i otkupnu klauzulu od 20 miliona evra, ali ona mora da bude aktivirana do 1. jula ove godine.



Ukoliko se to ne desi, Torino će moći da traži veću sumu za obeštećenje, ali će golman ući u poslednju godinu ugovora, pa je pitanje koliko bi eventualni transfer ovog leta mogao da donese novca "bikovima".