Ugovor su u prostorijama kluba potpisali tehnički direktor belo-crnih Goran Grkinić i Vuk Pantović, vlasnik i osnivač Feniks centra.

„Medicinski tim Čukaričkog na čelu sa našim fizioterapeutima Branislavom Đukićem i Markom Popovićem, kao i doktorom Predragom Stefanovićem radi odličan posao u prevenciji, ali i rehabilitaciji naših igrača, ali na žalost povrede su sastavni deo sporta. Ceo taj proces rehabilitacije ćemo podići na još viši nivo zahvaljujući budućoj saradnji sa Feniks centrom, a ovom prilikom želeo bih da se zahvalim i Vuku Pantoviću, koji je već učestvovao u oporavku naših igrača, a sada će isto učiniti i sa Matejom Prokopijevićem, mladim momkom koji je doživeo težu povredu“, kazao je tehnički direktor Čukaričkog Goran Grkinić.

Feniks Centar nudi širok spektar usluga uključujući Fenix tretman, kiropraktiku, osteopatiju, fizikalnu terapiju, masaže, dry needling, HILT laser terapiju i mnoge druge…

Foto: Fk Čukarički

„Više od 15 godina smo u sportu, ali su nam klijenti i rekreativci, ljudi iz sveta biznisa, ali i ostali građani Put nas je između ostalog naveo i na profesionalni sport. Naša saradnja sa Čukaričkim ima nešto dužu istoriju, između ostalog imao sam priliku da i ovde nešto kratko radim pre desetak godina. Karijera me je potom odvela na drugu stranu, ali su nam se putevi ponovo susreli, zahvaljujući gospodinu Vladimiru Matijaševiću, obnovili smo stare kontakte i postigli dogovor da pomognem klubu i da Čukaričkom budemo na raspolaganju u vezi sa stvarima koje su potrebne sa strane Feniks centar tima“, kazao je Pantović, koji je još dodao:

„Kod nas su ranije bili Miladin Stevanović i Bojica Nikčević, sada je tu mladi Mateja Prokopijević. Želimo da mu pomognemo da se što pre oporavi. Kod njega konkretno najbitnije je da ta prva faza rehabilitacije bude ultrakvalitetno odrađena, našim specifičnim metodama. U sledećoj fazi rehabilitaciju možemo da prepustimo ljudima iz medicinskog stafa Čukaričkog, da imaju odličan materijal za dalji rad na rehabilitaciji. Kod Prokopijevića ćemo raditi na brzom smanjivanju otoka, okoštavanju grafta, povećanju obima pokreta, koje je kod nas u 90 odsto slučajeva bezbolno.“