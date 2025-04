"Nelogičan je i njegov ugovor. Moram da objasnim za javnost. Ako je bivša uprava, moram da naglasim, oni! Ako su zadnjih šest meseci svakodnevno imali pritisak, pa je čak i Vučelić podneo ostavku, pa nije usvojena, pa nije bitno. Ako se stalno ponavljalo “Uprava, napolje”, pa ovo, pa ono… Ako je generalni direktor znao da neće ostati, zašto u tom trenutku potpisuje sa sportskim direktorom novi ugovor na tri godine pod uslovima koji nisu nimalo mali? Ja shvatam zašto se Iliev bori za novi ugovor, zato što taj ugovor ima jednu ozbiljnu mesečnu platu. Plata je tajna jer će to da bude predmet spora. Ja shvatam da se on bori za tu platu. Ali postavlja se drugo pitanje. Da li je logično i etički da vi to radite kad znate da nećete više biti u ovoj organizaciji?"