Model jedinstva “Evropski fudbal mora da nastavi da bude model jedinstva u ovom sve više podeljenom svetu. Mi se ujedinjujemo i inspirišemo. To je naša misija, kojoj smo potpuno posvećeni.”

EURO 2024 – gradimo mostove “Od atmosfere nabijene elektricitetom na stadionima do miliona ljudi koje je inspirisao širom sveta, EURO 2024 nas je podsetio da tamo gde politika gradi zidove, fudbal gradi mostove. Nismo bili podeljeni, već smo zajedno radili da bi prikazali najveći društveni pokret u Evropi.”

Finalni turnir EURO 2027 za igrače do 21 godine u Albaniji i Srbiji

“Fudbal je više od sporta: on je i ogledalo i model društva. Govori univerzalnim jezikom koji prelazi granice, ujedinjuje zajednice i inspiriše snove… zato i gledamo na turnir kao što je EURO 2027 za igrače do 21 godine u 2027. godini, koji će zajednički organizovati Albanija i Srbija, kao na blistav podsetnik da nema stvarnih granica u evropskom fudbalu.”