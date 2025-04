Despotović je pet godina svoje karijere, od 2018. do 2023. proveo u Rusiji gde je igrao za Orenburg, Rubin i Arsenal iz Tule.

Član Rubina je bio od jula 2020. godine do februara 2022. godine. Na 35 prvenstvenih utakmica je postigao 15 golova uz pet asistencija, a od kluba se nije rastao na najbolji način.

- Posle Rubina svi klubovi su mi zatvorili vrata. Kada su ih zvali i pitali kakav sam igrač, rekli su da sam loš i niko nije hteo da me uzme.

- Kononov bi trebalo da radi sa decom. Kada otvorim akademiju u Srbiji pozvaću ga. To je njegov nivo.

- Slutski me je posle tog intervjua blokirao na svim mrežama. Šteta, dođe mi da ga zapratim, da vidim šta radi i čime se bavi, ali ne mogu. I dalje tvrdim da mi je simpatičnim i harizmatičan. Jel ovo dovoljno da me odblokira? - počeo je Despotović u svom stilu i nastavio:

- Želeo sam da ostanem u Rusiji, ali taj intervju je dosta uticao na taj moj status. Svi su uživali dok su čitali šta sam govorio, ali niko nije želeo da me dovede kada sam se našao u teškoj situaciji. Niko se nije obazirao na moje igre, već su me svi gledali kroz prizmu izjava. Da sam ćutao – sigurno bih ostao u Rusiji, ali nikada se nisam plašio svojih reči. Uprkos tome – imam želju da se vratim. Voleo bih u Premijer ligu, ali smatram da je sada mala razlika između prvog i drugog nivoa takmičenja u Rusiji. To mi je neki san, ali ne i jedini. Voleo bih da debitujem za reprezentaciju Srbije.