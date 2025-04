To će biti kraj veličanstvene ere koja je trajala 10 godina.

Biću direktan i želim da znate da će ovo biti poslednji meseci za mene kao igrača Mančester sitija. Ništa od ovoga nije lako napisati, ali kao igrači, svi znamo da ovakvi dani obično dođu. Taj dan je došao i to zaslužujete da čujete prvo od mene.

Fudbal me je doveo do svih vas i do ovog grada. Jureći svoj san, a ne znajući da će mi ovaj period promeniti život. Ovaj grad. Ovaj klub. Ovi ljudi... dali su mi sve. Nisam imao drugog izbora osim da im sve vratim zauzvrat. I pogodite šta - osvojili smo sve!