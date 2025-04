Zanosna Mia otvorila je profil na 18+ platformi i, kako tvrdi, tu zarađuje i do 100.000 evra mesečno, ali roditelji to nisu odobrili.

- Pokušala sam da objasnim roditeljima, ali su me izvređali i blokirali broj. Otac me je nazvao telefonskom prostitutkom. Nemam više nikakav kontakt s njima. Sramota je to što rade - rekla je Mia za "The Sun", pa dodala: