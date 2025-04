Nedavno je Nikolić, gostujući u "Denis podkastu", govorio o periodu u Novom Sadu , a tom prilikom je poručio da je u klubu bilo finansijskih problema, ali i da je došlo do podele na dve struje u klubu nakon smrti Ratka Butorovića.

Čabrić je za Kurir poručio da je do te podele došlo nakon saznanja da je Nikolić pregovarao sa Partizanom i Crvenom zvezdom.

- O podeli u klubu o kojoj govori, to je napravio on, jer je, dok je bio trener Vojvodine, u situaciji kada smo bili prvi na tabeli, za vreme prve reprezentativne pauze otišao kod Dragana Đurića u prostorije njegove firme da pregovara o dolasku u Partizan. To sam ja saznao slučajno, putem radnika na kapiji Veterinarskog zavoda koji je moj poznanik. posedovao sam fotografije njegovog ulaska i knjige u kojoj piše da u 10:05 ide kod Dragana Đurića.