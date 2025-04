- Pao sam, nisam video ništa. Jedva sam stigao do tuša da isperem oči i lice. Lekari su rekli da mi je to spaslo vid - rekao je nesrećni fudbaler.

- Ne mogu više sam da spavam. Hvata me panika ako čujem nešto u kući. Uvek gledam preko ramena kad šetam ulicom - rekao je momak koji rođen u Francuskoj, a igra za zemlju svog porekla DR Kongo.

- To je bila noćna mora. Otada paničarim svaki put kada čujem buku, a jedina stvar koja me je ohrabrila je da znam da su moja deca bezbedna. Operisali su mi oba oka, a doktor mi je rekao da ću morati da koristim kapi za oči do kraja života. Trebalo mi je šest meseci pre nego što sam u potpunosti povratio vid. Da nisam bio lečen tako brzo, posledice bi bile mnogo gore.