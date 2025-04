Trener fudbalera Čukaričkog Marko Savić podneo je neopozivu ostavku na mesto šefa stručnog štaba, preneo je danas klub."Period proveden u Čukaričkom je bio fenomenalan. Čukarički je veliki klub, imao sam privilegiju da treniram dobru grupu igrača, sa akcentom na one najmlađe, biserno talentovane. Na kraju, nismo uradili on što je do nas, nismo isporučili rezultat i morao sam da preuzmem odgovornost", izjavio je Savić, a preneo klub.