- Ne volim baš da pravim poređenja. Gledam pre svega na svoje stare klubove i one koji se još takmiče u Ligi šampiona. Tu je Usman Dembele u PSŽ-u. Mnogo mi se sviđa, ima pomalo brazilski stil. On je nepredvidiv, izmišlja, provocira. Često je nečitljiv, a povrh toga postiže i dosta golova. On se pojavljuje, igrajući drugačiju ulogu od one koju je imao u PSŽ-u prošle godine ili u Barseloni pre toga - rekao je Ronaldinjo.