Prošao je sve selekcije reprezentacije Francuske, igrao je za selekcije do 19, do 20 i do 21. godine. U 2010. bio je član tima koji je osvojio UEFA Evropsko prvenstvo do 19 godina na domaćem terenu. Debitovao je za seniorsku reprezentaciju Francuske 2014. i igrao te godine Svetsko prvenstvo. Bio je i član nacionalnog tima na EP 2016. godine, gde je poneo titulu najboljeg igrača. Sa šest golova i dve asistencije bio je prvi strelac turnira.