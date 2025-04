- Pozvao me jedan maser i rekao mi da sam ja jedina koja može da ga spasi. Posećavala sa ga u kućama u Beljavisti i Brandsenu, sve do operacije u klinici Olivos.

- Rekli su nam da će to biti najbolje rešenje, da će imati negu, sestre, i da će to biti kao da je u bolnici. Ali nisu želeli da se Dijego oporavi, želeli su da ostane bolestan, nesvestan. Dijego me stalno molio za pomoć, a ja nisam znala šta da radim. Znao je da ga drže kao zarobljenika, plašio se svega. Kad bih odlazila, govorio bi mi: "Povedi me sa sobom..."