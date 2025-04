- Pa, Milan je bio prvi. Bilo je tu i klubova iz Engleske, da ih sad ne imenujemo, koji su tu duže vreme. Ali onda, pred početak Evropskog prvenstva, prvi put sam se čuo sa Zlatanom Ibrahimovićem . Igrom slučajem sam ga video par dana pre toga, kada se opraštao u Švedskoj, i uopšte nisam imao pojma da sam na Milanovom radaru. Kad me je on zvao i kada sam video koliko me žele, nisam više razmišljao, ni o jednom drugom klubu - rekao je Pavlović u interjvuu za "Mozzart sport".

- Ja nisam pričao sa Čolom, niti sam pričao ni sa kim drugim iz kluba. Znao sam za interesovanje preko agenta i preko još nekih ljudi, ali već pre toga sam rekao Zlatanu da hoću u Milan. I da je u tom trenutku došao Real Madrid – ako sam rekao da hoću ne bih mogao da promenim odluku. I to je bilo to.

- I zbog Zlatana, i zbog veličine ovog kluba, i zbog Italijanske lige, zbog svega. Ali s njim sam imao nekoliko razgovora u kojima mi je rekao da voli taj moj karakter, da voli to kakav sam i da želi da me vidi ovde po svaku cenu. Očekivao sam da će to završiti i ranije, ali smo onda imali malih problema u Salzburgu, nije to baš išlo kako treba, ali na kraju, hvala Bogu, sve se završilo dobro i sa zakašnjenjem sam došao ovde.