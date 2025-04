To samo po sebi ne bi bilo predmet policijske istrage da Larisa nije istakla kako se Paje iživljavao nad njom i to na najjezivije moguće načine.

- Napao me je Dimitri Paje i to je ostavilo tragove na mom telu. Pretrpela sam fizičko, moralno, psihološko i seksualno nasilje. Naša prva svađa dogodila se u decembru, nakon čega je počeo da govori da će me kažnjavati. Tražio je da mu dokazujem ljubav na ponižavajuće načine, da pijem sopstveni urin, ližem pod i pijem vodu iz VC šolje. Snimio me je dok sam to radila. Gurao me je, gazio po meni i iznosio prikrivene pretnje - rekla je Larisa i dodala: