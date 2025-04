- Mi možemo svaki put, skoro svake godine, to smo pričali i prošle godine, pretprošle u ovo vreme. Formiraćemo novi tim, biće odlazaka, znate kako Zvezda funkcioniše. Mi smo svesno to uradili. Spajić je otišao iz razloga što je zaslužio da ode u takav klub. Ako već pričamo da Peking Guan, da se naplati. Imali smo prodaju Đige u poslednjem danu prelaznog roka, fenomenalan transfer. Imali smo i Drkušića gde nismo mogli da reagujemo, želeo sam da ga imamo pozadi. Ja sam rekao da nećemo dovoditi igrače samo da ih dovodimo. Opredelili smo, doveli smo Andriju Đurića, Velju Milosavljevića, na to sam ponosan. Ako poredimo neku štopersku liniju, tipa sa Jang Bojsom, imamo i Anana kojeg smo vratili. Sve je to jako teško, sve smo to uradili. Sportski sektor sa Mrkelom i Marinom rade na pojačanjima, Veljković je pred vratima, videćemo šta možemo na tržištu.