– Možda već ove nedelje na klupi, moramo da se dogovorimo i da čujemo lekarski tim. Jednostavno, ne želimo da ga požurujemo, on ima godina i iskustva i on treba da bude taj koji će reći da je spreman. Mi ga do sada nismo terali, kada doktor da zeleno svetlo i kada on bude spreman da da svoj neki maksimum, koji je 15-20 minuta u ovom momentu i čekamo ga. Na korak je do povratka – istakao je Tanjga.