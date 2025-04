- Ilić je jedan od naših najboljih igrača u skoku, on je osetio probleme sa mišićem, tražio je zamenu. Kovač je imao pauzu deset dana, tek je počeo da trenira, nije u ritmu, nije mogao da izdrži, pokušali smo da vratimo Šćekića, da kompenzujemo, ali su se desile situacije koje su nas poremetile, moglo je da se to desi drugačije, da ne pogodi lopta Roganovića u ruku, nije sreća na našoj strani bila. Kvalitet i intenzitet Zvezde su došli do izražaja u drugom poluvremenu - rekao je Blagojević.