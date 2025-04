„Arsenal je možda mlad tim, ali to je tim koji je izuzetno organizovan. Mikel Arteta radi sa tim timom jako dugo i oni imaju veoma jasnu ideju kako treba da igraju, i ofanzivno i defanzivno. A kada imate to, onda je lako da se fokusirate na ono što treba da radite u konkretnoj situaciji“.

„Mislim da to nije važno. Naravno, uvek je dobro kada rano date gol u važnoj utakmici. Ono što je najvažnije za mene je da imamo kontrolu nad utakmicom. Sve se svodi na to da probate da date svoj maksimum na početku, da uspostavite kontrolu i kada to imate, možete da postignete gol u bilo kom minutu“.