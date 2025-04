Bila je to vrlo intenzivna utakmica , posebno u drugom poluvremenu u kojem su viđena sva četiri gola. Pored toga, bilo je šansi na pretek na obe strane, i Čukarički i Radnički mogli su do pobede.

– Izuzetno zanimljiv meč, oba tima želela su pobedu, igrala otvoreno i verujem da su svi koji su gledali naš susret uživali. Činjenica je ipak da nismo želeli baš ovakav scenario i posebno ne ovakav krajnji ishod, išli smo na pobedu. Na kraju, uzeli smo bod, s obzirom na razvoj događaja moramo da budemo realni i da kažemo da je ovo bio najpravedniji ishod. A sami smo krivi što nismo stigli do trijumfa koji bi nam mnogo značio. U pojedinim delovima meča bili smo u grču, u nekom drugim periodima odlični… Te dobre momente moramo da ponavljamo u narednim mečevima, i to bez izuzetka, od početka do kraja utakmice – kazao je strelac izjednačujućeg gola za Čukarički Nikola Stanković.