Naime, sve do trenutka kada je u javnost dospela vest o razlazu sportskog para, Švajni je bez izuzetka nosio burmu na ruci. Ali, na najnovijim fotografijama i video-snimcima od juče i danas može se jasno videti da je Nemac skinuo venčani prsten!

Sada je sasvim jasno da je brak Ivanović-Švajnštajger zaista završen. S obzirom na to da par nikada nije voleo previše da priča o javnosti o svom životu ne čudi i to da je zvaničan stav PR tima nemačkog fudbalera da mole za razumevanje i da ni Ana, ni on neće komentarisati ove navode.