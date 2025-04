UTAKMICA ZA ANALE! Spektakl na "Old Trafordu" će ući u ISTORIJU: Pogledajte najzanimljivije detalje i svih 9 golova sa meča Mančester junajted - Lion (VIDEO)

Junajted je vodio sa 2:0, Lion je stigao do 2:2 i produžetaka u koje je ušao sa igračem manje, pa poveo sa 2:4 i u 110. minutu imao dva gola prednosti. Engleski velikan je smanjio iz penala u 110. minutu, a onda u 120. stigao do izjednačenja, pa u nadoknadi i do pobede. Trener Junajteda, Ruben Amorim, nije krio zadovoljstvo posle meča.