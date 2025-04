Za meč sa Old Traforda zaista nije bilo bolje osobe od njega.

Olimpik je bio "na konopcima" protiv Mančester junajteda na "Old Trafordu" pošro je posle prvog poluvremena gubio rezultatom 2:0 zahvaljujući golovima Ugartea u 10. i Dalota u 46. minutu.

Marković, koji je "jedva preživeo" do tog 120. minuta je praktično eksplodirao u tim trenucima.

- Rekao sam i moraću da ponovim još jednom... Samo da svi ostanu živi ove noći na Old Trafordu. Sa loptom je Hari Amas. Kazemiro, on se namešta, on je upisao asistenciju maločas... - ovako je komentator najavio pobedonosni gol.