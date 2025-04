"Odjednom, više nisam odlučivao o svojoj sudbini sam, nego mi je trebao donor matičnih ćelija. U porodici najčešće to budu brat ili sestra, ja sam jedinac. Od svih ljudi koji su dali krv, eto, na kraju mi je majka spasila život. Kad sam sve to prolazio, bio sam 50 dana u bolnici, još sam i dobio sepsu. Tako da, eto, i to sam prošao. Majka mi je bila donor matičnih ćelija", pričao je Pokrivač za "net.hr".