"Mislim da je to preuveličano i već sam o tome pričao. Još jednom ću da ponovim, ali je verovatno to medijima interesantno. Rad kolege Dudića poštujem. To je pokazao, jednostavno nema nikakvog ličnog dela između nas i ovim bih završio svaku priču. Kvalitetan je i dobar trener koji je svoj rad pokazao kroz Radnički i to potvrdio rezultatima", rekao je trener Zvezde.