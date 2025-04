- Biće vrhunski meč s Bokom. U argentinskoj domaćoj ligi, moj bivši saigrač, Mičo (Martin Demikelis), bio je menadžer River Plejta.

Kada igraju protiv Boke Juniors, to je ogromno. Vidite kada ovi tradicionalni klubovi u fudbalskim zemljama igraju međusobno, bilo u Brazilu ili čak Argentini, to je nešto zaista posebno. Uvek sam bio ljubitelj fudbala, sve je to super. Da li će utakmica FIFA Svetskog klupskog prvenstva na neutralnom terenu biti uzbudljiva kao kada se igraju međusobno u ligi, kada je derbi, ostaje da se vidi, da li će domaći navijači to prihvatiti. Ali samo se radujemo okupljanju različitih kultura iz različitih klubova i, naravno, želimo da prođemo u nokaut rundu.