- Jedna od najvećih pobeda u istoriji Radničkog, ako ne i najveća u povesti kluba. Ne dobija se Zvezda svaki dan, a još manje ovakvim rezultatom. Ali, ako je neko zaslužio da savlada Zvezdu na ovakav način, onda je to svakao Radnički 1923. Iz mnogo razloga. Prvo, zbog toga kako igramo, drugo kako klub funkcioniše i treće da smo jedna od ofanzivnijih ekipa u ligi. Igramo na gol više, bez garda, sa napadačkim potencijalom koji se isplati na većini utakmica - govori za Kurir Slavko Perović (35) i nastavlja:

- I ono što je možda najvažnije. Na prethodnih šest utakmica, nismo pobedili, uzeli smo samo dva boda. A, niko u klubu nije ni pomenuo da treba da promenimo trenera. Priznaćete, to nije baš slučaj u srpskom fudbalu. Zato još jednom čestitam našim igračima na velikoj hrabrosti i pobedi koju su izvojevali, posle ozbiljnog perioda krize u koji smo upali.

- Mogla je utakmica da ode i u drugom smeru, ali na našu sreću nije. Mislim da se i to zaslužuje i da se tako dolazi do velike pobede. Veliko poštovanje za Crvenu zvezdu, za sve što radi za srpski fudbal prethodnih godina. Ne bih voleo da me neko shvati pogrešno. Ovo je velika pobeda za Radnički, ali Zvezda je Zvezda. Mislim da smo im napravili uslugu, jer je i njima potrebno da igraju ovakve utakmice, da bez obzira što su dominantni, vide neke svoje mane, da realnije sagledaju stvari.