– Opet nas čeka jedna zahtevna utakmica, lokalni derbi i jedan koji zaslužuje taj epitet. Rezultati koji je TSC napravio poslednjih godina su za svaku pohvalu. Ali, i mi se iz utakmice u utakmicu dižemo. I mi i oni gajimo najveće moguće ambicije. TSC je odlično organizovan i zaslužuje svaku pohvalu. Činjenica da su u poslednje vreme u mini krizi, ali nas to ne sme da zavara, jer mi i u ovaj meč moramo da uđemo kao i do sada. Kao tim igramo sve ozbiljnije i taj fokus držimo sve duže i duže, to nije više samo u prvom poluvremenu. Još imamo prostora za napredak i mene to iskreno raduje. Od početka sam verovao u ove momke i nisam pogrešio. Momci znaju šta hoće, posle krize i apatije. Ovo je samo jedna od šest, sedam finalnih utakmica. Ovo nam je treća utakmica u sedam dana i nije lako posle dugog puta do Novog Pazara. Ovom prilikom zahvaljujem Pazarcima na gostoprimstvu i čestitam njihovim navijačima na sjajnoj atmosferi. Mi smo na toj utakmici pokazali pobednički karakter i da zaslužujemo da se plasiramo u Evropu. Ali, to ne treba da bude samo jedan bljesak, već to treba da održimo do kraja sezone. Pred nama je još jedan težak rival, sa kojim ćemo se sastati dva puta u dve nedelje – rekao je Tanjga.