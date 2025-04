Kruševljani su nezadovoljni suđenjem i to obrazlažu činjenicama.

- Dosta sam uzdržan bilo kakvih komentara te vrste posle utakmice, vruće glave sa klupe, ali posle odgledanih snimaka tih spornih situacija, slika govori da ništa nije bilo sporno i da je u tri situacije, u protivničkom šesnaestercu sudija, poštujući pravila fudbalske igre mogao da dosudi, uz asistenciju iz VAR sobe, jer zato VAR i služi, jedanaesterac za nas. Ovom prilikom je direktno uticao, i to više puta, na našu štetu i to je nešto što devalvira sav rad i trud fudbalera, stručnog štaba i Kluba. Mi ne tražimo nikakvu pomoć, tražimo da se sve rešava na terenu i da ko bude bolji – slavi. Ovaj put smo oštećeni i ne samo sada, jer u prošlom prvenstvu smo slali dokaze FSS sa osam utakmica na kojima su sudije direktno uticale na rezultat na našu štetu. Želimo suđenje 50:50 i da ako izgubimo, izgubimo zato što je protivnik bio bolji, a ne zato što je, fugurativno rečeno, brojčano bio jači. Mi nastavljamo da se borimo, iako smo svesni da ovakve stvari mogu da budu odlučujuće i zato dižemo glas, da bi do kraja prvenstva sve bilo regulrano i da se na terenu, uz pravdu, odlučuje ko je bolji - poručio je Napretkov trener.