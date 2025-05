Prisetio se i trenutaka kada je došlo do velike promene. Ljubav iz prošlosti spasla ga je ulice i još teže sudbine.

"Bio sam na kraju snaga, otečen od alkohola i nespavanja, siguran sam da su me trunke delile od smrti. Čuo sam da su moji drugari počeli da komentarišu kako neka devojka prilazi česmi. Znao sam da je to ona. Rekla je "Aleksandre, ja sam". Bila je to junakinja moje davno nedovršene ljubavne priče, posle toliko godina stajala je ispred mene".