Arsenal dočekuje PSŽ u polufinalu Lige šampiona

Trener Arsenala Mikel Arteta zatražio je danas od svojih igrača da veruju da mogu da osvoje Ligu šampiona, pošto su već eliminisali "najboljeg protivnika protiv kojeg su mogli da igraju" u tom takmičenju.Arsenal je ukupnim rezultatom 5:1 pobedio branioca trofeja Real Madrid u četvrtfinalu Lige šampiona, zbog čega ga mnogi smatraju glavnim favoritom za osvajanje titule.

"Zaista se radujemo sutrašnjoj utakmici, daćemo sve od sebe da pobedimo. Gledam igrače u oči i vidim da se raduju tome. Moramo da igramo sa tim načinom razmišljanja i da pustimo sve i damo sve od sebe. Moramo da znamo granice i koliko daleko želimo da idemo", rekao je Arteta, preneo je Skaj.

Arteta je rekao da svi povezani sa Arsenalom osećaju težinu istorijskog trenutka uoči polufinalnog duela protiv Pari Sen Žermena. Prva utakmica igra se u utorak od 21 čas u Londonu.

"Živite sada, u sadašnjosti. Imamo toliko sreće što smo toliko toga uložili, zaslužili smo to našim radom. Ovo je divan trenutak i treba da uživamo. Istorija je nebitna. Možemo učiti iz nje. Više me zaima sama nedavna prošlost, da budemo bolji sutra", naveo je.

Upitan da li bi njegova ekipa mogla da se nazove favoritom posle igara protiv Real Madrida, Arteta je rekao da su igrači "stvorili entuzijazam i mogućnosti koje verovatno niko nije očekivao".

"Ali kada pogledate na našu istoriju i vratite se na našu istoriju, mi to nikada nismo uradili. Ima toliko toga da se uradi. Nadam se da ako neko veruje da to možemo da uradimo, da je to zbog igara i onoga što tim pokazuje protiv velikih protivnika", naveo je on.

Arsenal je 2006. godine izgubio u finalu Lige šampiona od Barselone, a tri godine kasnije u polufinalu od Mančester junajteda i od tada nije bio među četiri najbolje ekipe u takmičenju.

"Ima mnogo ljudi koji rade u klubu mnogo, mnogo godina i nikada nisu bili u ovakvoj poziciji. I to vam govori koliko je ovo jedinstveno i lepo. Ovo je najjače takmičenje, Evropski kup i nikada ga nismo osvojili. Treba da zaradimo pravo da budemo u tom finalu", naveo je španski trener.

Govoreći o protivniku i revanšu u Parizu, Arteta je rekao da je Pari Sen Žermen mnogo drugačiji od Real Madrida.

"To je ekipa koja dobro radi, sa mnogo detalja i pažnje. Odlazak na Bernabeu je verovatno najveći test koji možete da imate u Evropi zbog njihove istorije. To nam daje samopouzdanje za revanš", rekao je Arteta.

Arteta će kao inspiraciju iskoristiti plasman ženske ekipe Arsenala u finale Lige šampiona, nakon što je pobeđen osmostruki šampion Lion 4:1 u subotu.

To će biti prvo finale najelitnijeg evropskog takmičenja fudbalerki Arsenala od 2007. godine.

"Neverovatno je ono što su uradile. Uraditi to na način na koji su one to uradili, pokazale su nam put kako mi to možemo da uradimo", dodao je on.

Artet je pozvao navijače da "ponesu kopačke, šortseve, dresove" i da "igraju sa ekipom svaku loptu" protiv Pari Sen Žermena, u nadi da će se ponovi atmosfera sa Emirejtsa iz prve utakmice protiv Real Madrida, koju je Arsenal dobio 3:0.