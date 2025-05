I deluje da tako treba, da je to pravo i zdravo razmišljanje jedne mlade devojke iz Velike Plane koja je došla u veliki grad kao tinejdžerka i koju će Beograd izvesti na pravi put. Pa, da počnemo...

- Sport je u mojoj porodici oduvek zastupljen. Tata i brat su igrali fudbal. Mama je pratila svaku njihovu utakmicu i ja sam prosto od malih nogu uvek bila na fudbalskom terenu. Moja ljubav prema lopti je iz dana u dan bila sve veća. A moja porodica na čelu sa mamom, pratila me je i bila podrška od prvog trenutka, pa sve do sada - počela je intervju za Kurir Nina Matejić.

- Fudbal sam počela da treniram sa sedam godina. Prvi trener bio je Bratislav Živanović . Sa dečacima sam igrala sve do svoje 14. godine.

- Zahvaljujući svojim saigračicama i stručnom štabu u klubu i reprezentacijama, mojim roditeljima i mentoru gospodinu Stevanu Mojsiloviću ove godine nosim to priznanje. Ne volim preterano da razmišljam o budućnosti. Želim da vredno treniram i napredujem iz dana u dan. Moje igre i učinak na terenu, služiće mi kao reper da u nastavku karijere nosim dres nekog velikog kluba.

Od rodne Velike Plane do Crvene zvezde i reprezentacije. Kako biste opisali vas životni put?

- U Velikoj Plani su počeli moji prvi fudbalski koraci. Dobar deo svog fudbalskog života provela sam u rodnom gradu i to mi je zaista pomoglo u fudbalskom odrastanju. Treninzi i utakmice sa dečacima, mnogo su mi značili da se formiram kao igrač u tom trenutku. Došlo je i vreme da se upustim u ženski seniorski fudbal. Tek tada sam shvatila koliko je treniranje sa dečacima imalo efekta. Ali, bitno je da sam nastavila da radim na sebi, kako bih unapredila fudbalske sposobnosti. Prve godine u Crvenoj zvezdi, putovala sam svakog dana od Velike Plane do Beograda i veliku žrtvu nosili su moji roditelji. Oni su moja najveća podrška, i bez njih, definitivno ne bih bila ovde sada.

- Crvena zvezda je za mene ljubav, strast i emocija! Moj san je da igram pred punom Marakanom. Ove sezone je to nemoguće. Nadam se da ćemo jednog dana igrati neko veliko takmičenje i samim tim igrati pred punim tribinama našeg najlepšeg stadiona.

- Trenutno mi je u reprezentaciji selektorka Lidija Stojkanović. Ona i ja se znamo još od omladinske reprezentacije i verujem da će naša saradnja biti uspešna kao i 2024. godine kada smo otišle na Euro. Veliko poštovanje imam prema njoj. Sjajan selektor, ali i veliki čovek. Sa ova dva epiteta, pogotovo ovim drugim, uspeh je veoma blizu. Trenutno sarađujem i sa gospodinom Stevanom Mojsilovićem. On mi je fudbalski mentor. Rad sa njim mi je od najveće koristi. Prvi put sam videla kako je kada je neko totalno posvećen fudbalu. Svaki detalj je bitan. Pomaže mi da izvučem najbolje iz sebe. Da uživam u fudbalu. I da nije bitno gde, ili protiv koga igram, već da dam sve od sebe i da tih 90 minuta uživam. Te da je profesionalan odnos u sportu veoma bitan. I da svaki trenutak iskoristim kako bih sebi pomogla da napredujem u sportu koji najviše volim. Čast mi je što sarađujem sa takvim profesionalcem.

Ima li predrasuda prema ženama koje igraju fudbal od okoline ? Da li vam se desilo da vas neki ljudi komentarišu i da li na to obraćate pažnju?

- Nažalost, verujem da se svaka devojčica našla u situaciji da ima predrasude okoline. Zašto se bavi ovim sportom? To je ipak muški sport... Fudbal, ili bilo koji drugi sport, ne bih delila na muški i ženski. Ili da li mi je šef/selektor/direktor muško ili žensko. Jer, to je isti sport. Ista su pravila. Ako znaš da vodiš svojim tim, vodićeš ga, nebitno da li si muškarac ili žena. A isto je tako i u igri. Ako si posvećen, istrajan, profesionalan, pokazaćes svoj potencijal. Svi smo ravnopravni.

- Nažalost mnogo puta kao mala, pa čak i danas, čula za mnogo nepravdi zbog nepotrebne podele. I to svakako nije prijatno. Ali, bitno je imati prave ljude oko sebe, koji me podržavaju, i na kraju, imati sam sebe, i biti svestan koliko voliš taj sport, i koliko ti taj sport vraća... Jače je od bilo čega. Malo njih je doživelo taj adrenalin pre utakmice, i tu tugu, ili sreću posle utakmice. Najbitnije je slušati svoje srce. I slediti svoje snove.

- Slobodno vreme volim da iskoristim sa porodicom i prijateljima. To mi je zaista uživanje.

- Podrška porodice je lično meni, najbitnija. Bez njih, ne bih bila ovo što jesam. Oni su mi vetar u leđa i najveći oslonac. Čitava porodica je uz mene. Ali... Mama i tata, brat, snajka, mala dva brata od tetke... Ove godina sam postala tetka jedne predivne devojčice... To je bogatsvo. To je sreća. To je život. Oni su mi podrška. Oni su mi kritičari. Oni su mi sve. I na svakoj utakmici ulazim sa ogromnim žarom jer znam da su oni uz mene. Moji prijatelji su uz mene. I kao što rekoh, moj mentor Mojsilović. Svi oni su glavna okosnica u mom životu. Svaku odluku donosim, u dogovoru sa porodicom i mentorom.