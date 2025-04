Šta nam možete reći o tome da ste tandem Mesi-Suarez zaustavili na nuli? Ne možemo naći baš mnogo defanzivaca kojima to polazi za nogom.

- Mesi i Suarez su stvarno majstori, to se vidi pri svakom njihovom dodiru s loptom, ali kao tim smo dobro odigrali i uspeli da ih zaustavimo i nadam se da ćemo to uspeti i u revanšu.

Prošli ste sve reprezentativne kategorije, odigrali gotovo 50 mečeva. Ali samo dva puta ste oblačili dres prvog tima Srbije i oba puta ostavili odličan utisak (SAD i Panama). Imate li utisak da ste pomalo zaboravljeni? Posebno ako vidimo na kom nivou igrate konstantno prethodnih sezona...

- Da, prošao sam sve mlađe kategorije i ta dva meča, iako su bila prijateljska, nosim u jako lepom sećanju, jer je to najveća čast za fudbalera. Što se tiče nekih novih poziva, smatram da naša reprezentacija stvarno ima kvalitetne igrače na poziciji štopera, tako da je na meni da nastavim da radim i da pružam dobre partije i videćemo šta budućnost nosi.

Plan za nastavak karijere, MLS liga i dalje ili možda povratak u Evropu?

- Nikada nisam krio da bih voleo da se vratim u Evropu ako se desi neka primamljiva ponuda, ali ne po svaku cenu... Smatram da je MLS liga na visokom nivou kako igrački, tako i u infrastrukturnom smislu, gde su stvarno uslovi za igru neverovatni i pravo je uživanje igrati ovde - zaključuje Ranko Veselinović.