"Podržavamo trenera 100 odsto. Mislim da je on sjajan čovek. Imali smo lošu sezonu, posebno u ligi. Bili smo veoma dobri u Evropi, ali je sezona u ligi neprihvatljiva. On je moj menadžer, on je moj trener i mnogo ga poštujem. Narativ da je njegov posao u opasnosti je nešto od čega mi igrači pokušavamo da se sklonimo jer nije zdrav", rekao je Medison, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Znam samo da svakoga dana dolazim na posao i vidim da momci slušaju i primaju poruke o tome kako želi da igramo i da damo sve od sebe za ovaj klub. U zaista smo dobroj poziciji u Evropi, gde i dalje možemo da imamo posebnu sezonu uz njegovo vođstvo. Nastaviću to da radim sve dok on ne ode", dodao je 28-godišnji fudbaler sredine terena.

"Ovo je ogromno. Kada dođete do kraja karijere i osvrnete se, nema mnogo igrača koji su igrali u polufinalima evropskih takmičenja. Možda jednom ili dva puta ako imate sreće. Morate to da iskoristite. Mi smo među četiri najbolja ogromnog takmičenja u Evropi i iskoristićemo to da odigramo sjajan meč u četvrtak, kao i u Bodeu", rekao je on.