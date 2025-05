Ovo se nikako nije svidelo fudbaleru N.R (2009), koji je za početak prvo ušao u verbalnu raspravu sa glavnim sudijom zbog čega je i dobio žuti karton. On se tu nije zaustavio već je počeo da preti N. M. i da mu se unosi u lice s prstom, a glavni sudija morao je da mu pokaže drugi žuti karton, čime ga je poslao u svlačionicu.

Nemanja je krenuo da zapisuje u svoju belešku broj igrača, a onda mu je sa leđa prišao pomenuti fudbaler i žestoko je zamahnuo rukom ka sudiji. On je snažno udario sudiju u predelu nosa, prilikom čega mu je naneo teške povrede, kao i sam prelom nosa i obilno krvarenje, dok se fudbaler udaljio sa terena. U pomoć su mu odmah pritrčale kolege, kao i doktor i treneri obe ekipe.

- Incident se dogodio u 41. minutu pred sam kraj prvog dela igre, kada mi je pomoćni sudija Ognjen signalizirao kazneni udarac. Ja sam ga dosudio, a fudbaler N.R mi je sve vreme dobacivao i vređao, rekavši: "Kakav penal, kakav penal! J....u ti mater za ovo!". Ja sam ga prvo zamolio bez toga, međutim on se tu nije zaustavio, nakon čega sam mu pokazao žuti. On je tad krenuo da mi se unosi u facu i da mi pokazuje prstom gde je opet ponovio:" J.... ti mater, posle utakmice", nakon čega sam mu pokazao drugu žuti karton pa crveni. Krenuo sam da upišem broj igrača, video sam kraičkom oka s leđa, kako je uhvatio veliki zalet, osetio sam jak udarac i tom prilikom mi je polomio nos. U tom trenutku nisam znao gde se nalazim, gledam okolo, bio sam u velikom šoku, krv na sve strane, tada mi je odmah prišao pomoćnik i mi smo se zaputili ka klupi. Posle čega smo ušli u svlačionicu, gde sam dao izjavu za policiju. Nakon čega sam otišao u bolnicu. Polomljen mi je nos, sad me očekuje kontrola, videćemo da li treba operacija - istakao je N. M.