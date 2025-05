"Bio sam jako blizu da zaigram za reprezentaciju Italije. Bilo je to uoči Evropskog prvenstva 2020. godine, koje su azuri osvojili. Bila je to gotova stvar", otkrio je Rafinja.

Ljudi iz Fudbalskog saveza Italije su me zvali. Žoržinjo mi je stalno slao poruke. Imali su neverovatan plan za mene, projekat koji me je oduševio, otkrio je as Barselone.