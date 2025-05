- On pravi budale od svih nas. Molim ljude iz kluba da ga hitno smene. Mislim da Murinjo više nije dobar trener — ustvari, da je loš trener. On se svima nama ruga i više ne mogu da ćutim. Opet nas je iznenadio postavom. Gde je logika? Ne možeš uništavati ekipu svojim egom i arogancijom. Igrači nemaju kontinuitet jer on stalno nešto menja - zapenio je Baljić.