Tramp se sreo sa prvim čovek Svetske kuće fudbala (FIFA) Đanije Infantinom . Tom prilikom je dobio pitanje o vraćanju Rusije na svetsku fudbalsku mapu, odakle je proterana 2022. godine od strane FIFA i UEFA zbog rata u Ukrajini. Rekao je da bi to mogao da bude "podsticaj za okončanje sukoba u Ukrajini".

Kada je to izgovorio pored Infantina, Tramp je obavešten da je Rusija suspendovana sa turnira:

"Nisam znao to. Je l’ to tačno?", upitao je Tramp, na šta je dobio potvrdan odgovor:

"Oni su trenutno suspendovani, ali se nadamo da će se nešto dogoditi i da će doći do mira, kako bi Rusija mogla ponovo da se pridruži".

Na to je Tramp odgovorio:

"To je moguće. Hej, to bi mogao biti dobar podsticaj, zar ne? Želimo da ih nateramo da se zaustave. Želimo da se rat zaustavi. Pet hiljada mladih ljudi nedeljno gine - to je prosto neverovatno", rekao je Tramp.