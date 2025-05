"Ono o čemu smo pričali pre utakmice, to nam se dešava po ko zna koji put. Zadnja linija nam je takva kakva jeste, to su mladi igrači, na greškama se uči. Nisam to želeo da se desi danas, bio je veliki ulog. Cilj je ostvaren, idemo u finale i želimo taj trofej više nego išta", naveo je Milojević za TV Arena Sport.