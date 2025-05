- Upravo tako, to pitanje je odgovor samo za sebe. Ne treba ja da vam objašnjavam. Ali, znate šta se sada dešava – ljudi se plaše da bi to zapravo moglo da se dogodi. A pošto bi moglo da se dogodi, e hajde da vidimo kako bismo to mogli da uništimo. Da to umanjimo tako što ćemo da govorimo da je bila loša sezona. Da ne zaslužujemo ovo ili ono ili da sebe nekako poredimo sa Junajtedom - zaključio je stručnjak.