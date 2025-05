-Nisam imao teške momente, zato što sam proveo lepe trenutke sa njima u svakoj mogućoj situaciji. Mogu da kažem da mi je bilo u nekom periodu Lige šampiona teško zbog njih, jer mislim da su zasluživali bolje rezultate nego što su imali. Bile su to teške utakmice protiv ekipa koje imaju to svake nedelje, mi igramo jednom u šest meseci protiv najboljih. Mislim da su zaslužili bolji rezultat na svim utakmicama koje smo odigrali kod kuće, žao mi je bilo protiv Barselone, dali su sve od sebe, mislim da su mogli da dođu do nekog boda i po načinu igre. Svaka pobeda mi je draga kao i svaki gol, sve su to lepi momenti - zaključio je Nenad Milijaš