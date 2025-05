Po još jednom osnovu Serlot je ušao u fudbalske almanahe. Naime, od prvog do trećeg njegovog pogotka protiv Real Sosijedada prošlo je svega tri minuta i 57 sekundi, čime se u sekundu izjednačio sa legendarnim Bebetom kome je to isto pošlo za rukom u sezoni 1992/93. dok je nastupao za Deportivo la Korunju i "pocepao" mrežu Espanjola.

Dati tri gola u tako kratkom razmaku istorijski je poduhvat, ali za Serlota četiri gola na utakmici nisu. Norvežanin je to isto uradio pre skoro godinu dana. On je 19. maja prošle godine nastupajući za svoj prethodni klub Viljareal postigao "poker" golova, i to protiv Real Madrida, u meču koji je završen - 4:4, tada je seriju pogodaka započeo u 39, a okončao u 56. minutu.