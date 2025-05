Totenhem će u finalu Lige Evropa 21. maja u Bilbau igrati protiv Mančester junajteda i pokušaće da osvoji prvi trofej posle 17 godina i pobede u Liga kupu, odnosno prvi evropski trofej od 1984 i osvajanja Kupa Uefa. Na pitanje novinara o značaju osvajanja trofeja, Postekoglu je rekao da bi za njega to bilo sjajno i "još jedan trofej koga bi se sećao u starosti", ali da je mnogo važnije šta bi to značilo za klub.

"Kada pogledate istorijsku pozadinu ovog kluba u proteklih 20-ak godina, čini se kao prekretnica u načinu na koji ljudi doživljavaju ovaj klub i kako klub doživljava sebe, što mislim da je najvažnije. Dok to ne uradite, bez obzira na to šta još postignete, ljudi će reći da niste ništa osvojili. U našoj igri i u životu uopšte, to je ono što ljudi najviše procenjuju", naveo je Postekoglu, preneo je Skaj.